أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Inmar in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $126,360. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.