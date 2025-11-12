يتراوح تعويض مهندس البيانات المعماري in United States في Infosys من $62.7K لكل year لمستوى JL3B إلى $113K لكل year لمستوى JL6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $100K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infosys. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
JL3B
$62.7K
$60.7K
$0
$2K
JL3A
$63.5K
$63.5K
$0
$0
JL4
$95.1K
$94.7K
$0
$417
JL5
$102K
$102K
$0
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Infosys، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)