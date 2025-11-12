دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس حلول

  • مهندس الحوسبة السحابية المعماري

  • United States

Infosys مهندس الحوسبة السحابية المعماري الرواتب في United States

يتراوح تعويض مهندس الحوسبة السحابية المعماري in United States في Infosys من $108K لكل year لمستوى JL4 إلى $122K لكل year لمستوى JL6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $110K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infosys. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
JL3B
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Solution Architect
$108K
$105K
$0
$3K
JL5
Senior Solution Architect
$151K
$151K
$0
$0
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Infosys، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس الحوسبة السحابية المعماري في Infosys in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $195,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Infosys لوظيفة مهندس الحوسبة السحابية المعماري in United States هو $109,000.

