أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس الأنظمة في Infosys in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹503,460. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.