أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) في Infosys in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,401,891. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.