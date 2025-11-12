دليل الشركات

يبلغ مجموع تعويض مهندس الشبكات in India في Infosys ₹917K لكل year لمستوى JL4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹832K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infosys. آخر تحديث: 11/12/2025

اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
JL3B
Systems Engineer(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹917K
₹917K
₹0
₹0
JL5
Technology Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Infosys، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس الشبكات في Infosys in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,430,372. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Infosys لوظيفة مهندس الشبكات in India هو ₹831,688.

