أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Infosys in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $80,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.