أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البيانات في Infosys in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,241,966. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.