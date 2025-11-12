يتراوح تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in Pune Metropolitan Region في Infosys من ₹409K لكل year لمستوى JL3A إلى ₹1.43M لكل year لمستوى JL5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Pune Metropolitan Region الوسطية yearياً ₹1.1M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infosys. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹409K
₹409K
₹0
₹0
JL4
₹1.08M
₹1.07M
₹0
₹11.6K
JL5
₹1.43M
₹1.28M
₹8.2K
₹140K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Infosys، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)