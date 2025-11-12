أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Infosys in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,810,568. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.