أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم تجربة المستخدم في Infosys in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $190,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.