أعلى حزمة راتب لوظيفة الدعم التقني في Infosys in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,778,790. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.