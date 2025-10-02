دليل الشركات
Infor
  • Prague Metropolitan Area

Infor مهندس برمجيات الرواتب في Prague Metropolitan Area

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Prague Metropolitan Area في Infor CZK 1.25M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Prague Metropolitan Area الوسطية yearياً CZK 1.31M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infor. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
عرض 1 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Infor in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 1,403,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infor for the مهندس برمجيات role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,137,187.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Infor

