يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area في Infor من ₹667K لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى ₹1.69M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Hyderabad Area الوسطية yearياً ₹1.21M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infor. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
