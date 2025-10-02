دليل الشركات
Infor مهندس برمجيات الرواتب في Czech Republic

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Czech Republic في Infor CZK 1.25M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Czech Republic الوسطية yearياً CZK 1.31M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infor. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في Infor?

الأسئلة الشائعة

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n مهندس برمجيات by Infor in Czech Republic is 'n jaarlikse totale vergoeding van CZK 1,403,914. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Infor vir die مهندس برمجيات rol in Czech Republic is CZK 1,137,187.

