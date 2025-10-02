دليل الشركات
Infor مهندس برمجيات الرواتب في Canada

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في Infor من CA$93.1K لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى CA$165K لكل year لمستوى Principal Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$103K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infor. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
عرض 1 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

الشركات ذات الصلة

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • CentralSquare Technologies
  • FiveBy Solutions
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

