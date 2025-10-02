دليل الشركات
Infor
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Atlanta Area

Infor مهندس برمجيات الرواتب في Atlanta Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Atlanta Area في Infor من $99.8K لكل year لمستوى Software Engineer إلى $131K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Atlanta Area الوسطية yearياً $90K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infor. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Infor?

الأسئلة الشائعة

موارد أخرى