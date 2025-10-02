دليل الشركات
Infobip
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Croatia

Infobip مهندس برمجيات الرواتب في Croatia

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Croatia الوسطية في Infobip €44.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infobip. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
إجمالي سنوي
€44.5K
المستوى
Middle
الراتب الأساسي
€42.5K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€1.9K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Infobip?

€142K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Infobip in Croatia sits at a yearly total compensation of €58,148. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infobip for the مهندس برمجيات role in Croatia is €42,547.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Infobip

الشركات ذات الصلة

  • SmartStream
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Tata Elxsi
  • Ciklum
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى