دليل الشركات
Info Edge
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

  • India

Info Edge مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) الرواتب في India

يبلغ مجموع تعويض مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in India في Info Edge ₹1.35M لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.29M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Info Edge. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم
ما هي المستويات المهنية في Info Edge?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) في Info Edge in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,039,419. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Info Edge لوظيفة مهندس ضمان الجودة (كيو إيه) in India هو ₹1,382,382.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Info Edge

الشركات ذات الصلة

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Amazon
  • Spotify
  • LinkedIn
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى