Info Edge مهندس برمجيات الرواتب في Greater Delhi Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Delhi Area في Info Edge من ₹1.8M لكل year لمستوى Senior Software Engineer إلى ₹4.88M لكل year لمستوى Tech Lead/Team Lead. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Delhi Area الوسطية yearياً ₹2.01M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Info Edge. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Info Edge?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Info Edge in Greater Delhi Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,877,530. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Info Edge لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Delhi Area هو ₹2,065,751.

