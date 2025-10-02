يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Delhi Area في Info Edge من ₹1.8M لكل year لمستوى Senior Software Engineer إلى ₹4.88M لكل year لمستوى Tech Lead/Team Lead. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Delhi Area الوسطية yearياً ₹2.01M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Info Edge. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
