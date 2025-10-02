دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Greater Delhi Area الوسطية في Info Edge ₹2.53M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Info Edge. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
إجمالي سنوي
₹2.53M
المستوى
4a
الراتب الأساسي
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Info Edge?

₹13.94M

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a عالم بيانات at Info Edge in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹3,877,414. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info Edge for the عالم بيانات role in Greater Delhi Area is ₹2,516,122.

