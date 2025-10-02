دليل الشركات
Infinitus Systems
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • San Francisco Bay Area

Infinitus Systems مهندس برمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area الوسطية في Infinitus Systems $210K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Infinitus Systems. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Infinitus Systems
Software Engineer
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$210K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$210K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Infinitus Systems?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Infinitus Systems in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $427,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infinitus Systems for the مهندس برمجيات role in San Francisco Bay Area is $190,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Infinitus Systems

الشركات ذات الصلة

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Databricks
  • Google
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى