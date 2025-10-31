دليل الشركات
  الرواتب
  مهندس برمجيات

  جميع رواتب مهندس برمجيات

inDriver مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Cyprus الوسطية في inDriver €66.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في inDriver. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
inDriver
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
إجمالي سنوي
€66.6K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
€66.6K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في inDriver in Cyprus تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €83,770. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في inDriver لوظيفة مهندس برمجيات in Cyprus هو €65,536.

موارد أخرى