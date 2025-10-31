دليل الشركات
inDriver
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

inDriver مصمم منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in Kazakhstan الوسطية في inDriver KZT 23.19M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في inDriver. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
إجمالي سنوي
KZT 23.19M
المستوى
Middle
الراتب الأساسي
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
مكافأة
KZT 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في inDriver?
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصمم منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في inDriver in Kazakhstan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره KZT 33,351,911. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في inDriver لوظيفة مصمم منتجات in Kazakhstan هو KZT 23,186,435.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ inDriver

الشركات ذات الصلة

  • Airbnb
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Intuit
  • SoFi
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى