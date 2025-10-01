دليل الشركات
Indra
Indra مهندس برمجيات الرواتب في Chile

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Chile الوسطية في Indra CLP 19.45M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indra. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
إجمالي سنوي
CLP 19.45M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
مكافأة
CLP 0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Indra?

CLP 152.53M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Indra in Chile sits at a yearly total compensation of CLP 21,290,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the مهندس برمجيات role in Chile is CLP 19,447,952.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Indra

