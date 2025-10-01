دليل الشركات
Indra
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • جميع رواتب مهندس أجهزة

  • Madrid Metropolitan Area

Indra مهندس أجهزة الرواتب في Madrid Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in Madrid Metropolitan Area الوسطية في Indra €35K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indra. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
إجمالي سنوي
€35K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
€35K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Indra?

€142K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس أجهزة الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

Radio Frequency Engineer

الأسئلة الشائعة

Самый высокий пакет вознаграждения для مهندس أجهزة в Indra in Madrid Metropolitan Area составляет €46,644 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indra для позиции مهندس أجهزة in Madrid Metropolitan Area составляет €29,810.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Indra

الشركات ذات الصلة

  • Databricks
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • SoFi
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى