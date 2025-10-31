دليل الشركات
indie Semiconductor مهندس أجهزة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in United States الوسطية في indie Semiconductor $160K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في indie Semiconductor. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
إجمالي سنوي
$160K
المستوى
2
الراتب الأساسي
$120K
Stock (/yr)
$40K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في indie Semiconductor?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في indie Semiconductor in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $314,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في indie Semiconductor لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $185,000.

