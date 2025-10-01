يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Los Angeles Area في Indeed من $143K لكل year لمستوى L1 إلى $290K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Los Angeles Area الوسطية yearياً $206K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indeed. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
$143K
$113K
$20.7K
$9K
L2
$201K
$146K
$38.7K
$17.1K
L2-II
$216K
$156K
$46.3K
$13.7K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.4%
سنة 3
في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.4% يستحق في 3rd-سنة (8.35% ربع سنوي)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد