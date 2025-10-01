دليل الشركات
Indeed مهندس برمجيات الرواتب في Greater Hyderabad Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area في Indeed من ₹3.56M لكل year لمستوى L1 إلى ₹9.64M لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Hyderabad Area الوسطية yearياً ₹9.42M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indeed. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L0
(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
Software Engineer I
₹3.56M
₹2.7M
₹627K
₹233K
L2
Software Engineer II
₹7.78M
₹3.88M
₹3.48M
₹413K
L2-II
Senior Software Engineer
₹10.24M
₹5.29M
₹4.39M
₹563K
₹13.94M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (8.35% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Indeed in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹13,439,741. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the مهندس برمجيات role in Greater Hyderabad Area is ₹8,180,842.

