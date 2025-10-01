دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Chicago Area

Indeed مهندس برمجيات الرواتب في Greater Chicago Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Chicago Area في Indeed من $139K لكل year لمستوى L1 إلى $199K لكل year لمستوى L2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Chicago Area الوسطية yearياً $160K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indeed. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L0
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Software Engineer I
$139K
$110K
$21.5K
$8K
L2
Software Engineer II
$199K
$124K
$61K
$14K
L2-II
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (8.35% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Indeed in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $209,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Indeed لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Chicago Area هو $156,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Indeed

