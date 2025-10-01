دليل الشركات
Indeed
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

  • United Kingdom

Indeed مدير منتج الرواتب في United Kingdom

يتراوح تعويض مدير منتج in United Kingdom في Indeed من £161K لكل year لمستوى L3 إلى £127K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United Kingdom الوسطية yearياً £136K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indeed. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L2
Associate Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Product Manager
£161K
£78K
£69.8K
£13.4K
L4
Senior Product Manager
£127K
£92.7K
£24.6K
£9.2K
L5
Director
£ --
£ --
£ --
£ --
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

£121K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (8.35% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير منتج الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Indeed in United Kingdomمدير منتج职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬£215,213。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Indeed in United Kingdomمدير منتج职位的年度总薪酬中位数为£119,000。

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Indeed

الشركات ذات الصلة

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى