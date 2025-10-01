يتراوح تعويض مدير منتج in New York City Area في Indeed من $147K لكل year لمستوى L2 إلى $545K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $157K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indeed. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L2
$147K
$116K
$21.3K
$10.5K
L3
$188K
$144K
$34.1K
$10.2K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$545K
$279K
$174K
$93K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.4%
سنة 3
في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)
33.4% يستحق في 3rd-سنة (8.35% ربع سنوي)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.