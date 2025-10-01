دليل الشركات
Indeed مدير منتج الرواتب في Japan

يتراوح تعويض مدير منتج in Japan في Indeed من ¥12.87M لكل year إلى ¥43.94M. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Japan الوسطية yearياً ¥25.81M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Indeed. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L2
Associate Product Manager
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L3
Product Manager
¥24.17M
¥14.31M
¥7.92M
¥1.93M
L4
Senior Product Manager
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L5
Director
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
عرض 2 مستويات أكثر
مقارنة المستويات

¥23.73M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافة راتب

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
عرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Indeed، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (8.35% ربع سنوي)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



الأسئلة الشائعة

ለمدير منتج በIndeed in Japan የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ¥43,939,663 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በIndeed ለمدير منتج ሚና in Japan የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ¥24,361,332 ነው።

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Indeed

موارد أخرى