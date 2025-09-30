دليل الشركات
Incorta مهندس برمجيات الرواتب في Greater Cairo

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Cairo الوسطية في Incorta EGP 1.48M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Incorta. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
إجمالي سنوي
EGP 1.48M
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
مكافأة
EGP 0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Incorta?

EGP 7.88M

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مهندس برمجيات en Incorta in Greater Cairo tiene una compensación total anual de EGP 5,829,211. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Incorta para el puesto de مهندس برمجيات in Greater Cairo es EGP 1,477,620.

