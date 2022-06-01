دليل الشركات
Included Health الرواتب

نطاق رواتب Included Health يتراوح من $114,570 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ محلل مالي في الطرف الأدنى إلى $332,655 لـ عمليات الأعمال في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Included Health. آخر تحديث: 8/19/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

مهندس برمجيات متكامل

مدير المنتج
Median $219K
مساعد إداري
$125K

عمليات الأعمال
$333K
محلل بيانات
$134K
عالم البيانات
$325K
محلل مالي
$115K
مصمم المنتج
$186K
مدير البرامج
$208K
مدير المشاريع
$137K
مُوظِّف
$166K
مدير هندسة البرمجيات
$265K
باحث تجربة المستخدم
$286K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Included Health، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Included Health هو عمليات الأعمال at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $332,655. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Included Health هو $197,003.

