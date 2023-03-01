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In Mind Cloud
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In Mind Cloud الرواتب

متوسط راتب In Mind Cloud هو $128,477 لـ مدير المنتج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في In Mind Cloud. آخر تحديث: 8/3/2025

$160K

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مدير المنتج
Median $128K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في In Mind Cloud هو مدير المنتج بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $128,477. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في In Mind Cloud هو $128,477.

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