أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في In-Charge Energy in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $165,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.