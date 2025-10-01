دليل الشركات

Impossible Foods مهندس كيميائي الرواتب في San Francisco Bay Area

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس كيميائي in San Francisco Bay Area في Impossible Foods من $177K إلى $259K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Impossible Foods. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$204K - $232K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$177K$204K$232K$259K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Impossible Foods، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس كيميائي at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the مهندس كيميائي role in San Francisco Bay Area is $177,471.

موارد أخرى