Imply مدير هندسة البرمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in San Francisco Bay Area في Imply من $344K إلى $502K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Imply. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$395K - $451K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$344K$395K$451K$502K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Imply، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير هندسة البرمجيات at Imply in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $501,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imply for the مدير هندسة البرمجيات role in San Francisco Bay Area is $344,250.

