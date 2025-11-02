دليل الشركات
Imply
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

Imply مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in United States في Imply من $147K إلى $213K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Imply. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$167K - $194K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$147K$167K$194K$213K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مصمم منتجات المساهمات في Imply لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Imply، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصمم منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Imply in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $213,486. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Imply لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $147,108.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Imply

الشركات ذات الصلة

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Scale AI
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى