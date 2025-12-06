دليل الشركات
IMMO Capital
IMMO Capital مدير منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in United Kingdom في IMMO Capital من £66.9K إلى £97.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IMMO Capital. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$102K - $119K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$90K$102K$119K$131K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في IMMO Capital?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في IMMO Capital in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £97,150. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IMMO Capital لوظيفة مدير منتجات in United Kingdom هو £66,944.

موارد أخرى

