دليل الشركات
Immigram
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير مشاريع

  • جميع رواتب مدير مشاريع

Immigram مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Armenia في Immigram من AMD 9.54M إلى AMD 13.61M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Immigram. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$28.6K - $33.5K
Armenia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مدير مشاريع المساهمات في Immigram لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Immigram?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير مشاريع الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Immigram in Armenia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AMD 13,606,521. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Immigram لوظيفة مدير مشاريع in Armenia هو AMD 9,536,194.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Immigram

الشركات ذات الصلة

  • Intuit
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Google
  • Airbnb
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immigram/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.