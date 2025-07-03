دليل الشركات
IMG Academy
IMG Academy الرواتب

الراتب الوسطي في IMG Academy هو $236,175 لمنصب مدير تصميم المنتجات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في IMG Academy. آخر تحديث: 11/20/2025

مدير تصميم المنتجات
$236K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في IMG Academy هي مدير تصميم المنتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $236,175. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IMG Academy هو $236,175.

موارد أخرى

