يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Netherlands في IMC من €146K لكل year لمستوى L1 إلى €160K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Netherlands الوسطية yearياً €160K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IMC. آخر تحديث: 12/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
