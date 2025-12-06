دليل الشركات
IMC
IMC مستشار إداري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مستشار إداري in Singapore في IMC من SGD 51.7K إلى SGD 73.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IMC. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$45.3K - $51.6K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$40K$45.3K$51.6K$56.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في IMC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في IMC in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 73,540. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IMC لوظيفة مستشار إداري in Singapore هو SGD 51,727.

موارد أخرى

