دليل الشركات
IMC
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • موارد بشرية

  • جميع رواتب موارد بشرية

IMC موارد بشرية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in Spain في IMC من €67.6K إلى €98.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IMC. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$89.5K - $102K
Spain
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$77.9K$89.5K$102K$114K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من موارد بشرية المساهمات في IMC لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في IMC?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض موارد بشرية الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في IMC in Spain تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €98,547. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IMC لوظيفة موارد بشرية in Spain هو €67,646.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ IMC

الشركات ذات الصلة

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.