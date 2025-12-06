دليل الشركات
IMC
IMC محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in United States في IMC من $300K إلى $426K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في IMC. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$340K - $403K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$300K$340K$403K$426K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في IMC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في IMC in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $425,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في IMC لوظيفة محلل أعمال in United States هو $299,700.

