Illumio مدير هندسة البرمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير هندسة البرمجيات in San Francisco Bay Area في Illumio من $213K إلى $309K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Illumio. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$242K - $281K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$213K$242K$281K$309K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Illumio، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

موارد أخرى