Illumio مهندس برمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area الوسطية في Illumio $203K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Illumio. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
إجمالي سنوي
$203K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$170K
Stock (/yr)
$18K
مكافأة
$15K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Illumio?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Illumio، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Illumio in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $283,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Illumio لوظيفة مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area هو $210,000.

