Illumina
  • الرواتب
  • مدير برامج تقنية

  • جميع رواتب مدير برامج تقنية

Illumina مدير برامج تقنية الرواتب

يتراوح تعويض مدير برامج تقنية in United States في Illumina من $178K لكل year لمستوى P3 إلى $195K لكل year لمستوى P6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $170K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Illumina. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
Entry TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Intermediate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior TPM
$178K
$144K
$25K
$9K
P4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Illumina، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مدير المشاريع التقنية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Illumina in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $225,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Illumina لوظيفة مدير برامج تقنية in United States هو $186,500.

موارد أخرى

